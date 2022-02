Vida Urbana Teste positivo para Covid-19 deverá ser aceito como atestado para afastamento do trabalho Decreto municipal também determina que as pessoas que testarem positivo para Covid-19 devem permanecer afastadas do ambiente de trabalho, no serviço público, bem como na iniciativa privada, durante o período de isolamento domiciliar

O decreto de Nº 2.146, publicado nesta quinta-feira, 03, no Diário Oficial do Município de Palmas, estabeleceu que os exames laboratoriais de antígeno e RT-PCR, realizados por laboratórios da rede pública ou privada, terão efeito de atestado para afastamento do trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, quando constar o resultado ‘positivo’ ou ‘...