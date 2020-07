Vida Urbana Termos de Compromisso de Gestão dos terminais rodoviários de Palmas, Gurupi e Almas são assinados Em Palmas e Gurupi gestões de loja e associação renovaram contratos e, em Almas, Prefeitura assume administração

No final de junho, o presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), Edson Cabral, assinou os ermos de Compromisso de Gestão do Terminal Rodoviário dos municípios de Palmas, Gurupi e Almas. As assinaturas renovam por mais um ano a concessão dos terminais. Em Palmas, a administração do Terminal Rodoviário contin...