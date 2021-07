Vida Urbana Terminal rodoviário de Palmas recebe operação contra a criminalidade Ação ocorreu nesta terça-feira com a atuação da PM, Agência de Trânsito e Guarda Metropolitana de Palmas

Nesta terça-feira, 27, a Polícia Militar desencadeou durante o período matutino uma operação de intensificação do policiamento ostensivo no terminal rodoviário de Palmas. As ações ocorreram em toda área de abrangência da rodoviária para coibir as práticas de ações delituosas, especificamente às relacionadas ao tráfico de substâncias drogas, vandalismo e furtos realizados. A PM não...