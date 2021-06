Vida Urbana Terceiro lote de ressarcimento do concurso da PM anulado em 2018 é pago Conforme Polícia Militar, candidatos podem consultar nas contas bancárias o valor recebido

Os candidatos que solicitaram o ressarcimento do valor pago na inscrição do concurso anulado da Polícia Militar (PM), em 2018, podem acompanhar a lista com o nome dos beneficiados em cada lote de pagamento, disponível no site institucional da PMTO. Conforme a instituição, até o momento são três lotes devidamente efetivados. A Polícia Militar do Tocantins informou que o ...