Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta segunda-feira, 6, quatro pessoas ficaram feridas após sofrer disparos de arma de fogo, por volta das 2h em uma residência em Ponte Alta do Bom Jesus, região sudeste do Estado.

Segundo os registros policiais, um suspeito tentou furtar uma moto que estava na garagem de uma das vítimas, de 20 anos , mas ao ser flagrado pelos moradores, ele fugiu. Instantes depois, o homem retorna com uma arma de fogo e atira diversas vezes contra as pessoas da residência. Os tiros atingiram quatro jovens.

As vítimas foram hospitalizadas e encontram-se em estado grave de saúde segundo informou aos policiais o pai de uma das vítimas, o rapaz dono do veículo.

Segundo o documento registrado na 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Dianópolis, um servidor público de 55 anos, pai da vítima, relatou que conforme soube, o suspeito tentou furtar a motocicleta Honda Bros, preta, que estava estacionada na garagem da residência do filho.

Ao perceber a movimentação do suposto autor nas imediações da residência, um vizinho interveio aos gritos, seguido pelas demais vítimas.

O suspeito ao ser flagrado, saiu do local e depois retornou com arma de fogo. Em seguida, se escondeu e esperou o melhor momento para atacar as vítimas e desferiu diversos disparos de arma de fogo.

As vítimas foram alvejadas e encontram-se hospitalizadas até o momento do registro da ocorrência. Ainda não havia informações sobre o suspeito até a publicação da matéria.