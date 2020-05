O tenente da Polícia Militar Pedro Aires da Silva Filho, faleceu após um acidente com uma picape que conduzia na manhã desta terça-feira, 12, na rodovia entre Palmas e Porto Nacional.

Uma testemunha que passava pelo local afirma, em áudio, ao JTo, que o carro saiu da estrada próximo à ponte que fica perto do Posto Policial na rodovia e o corpo do tenente ficou preso nas ferragens.

Pedro Aires da Silva Filho estava na PM desde 1º de fevereiro de 2001. Ele exercia cargo comissionado na Assessoria de Gabinete da Casa Militar desde maio de 2018, quando Mauro Carlesse (DEM) assumiu interinamente o governo do Estado quando era presidente da Assembleia Legislativa. Carlesse emitiu nota lamentando a morte e destacando a carreira do militar.

Nota de pesar

Com muita tristeza, recebi a notícia da morte do tenente da Polícia Militar do Tocantins Pedro Aires da Silva Filho, ocorrido no início da manhã desta terça-feira, 12, em um acidente de carro.

O tenente Pedro Aires atuava na Casa Militar do Governo do Tocantins e estava há 19 anos na Polícia Militar. Além de saudades, ele deixa a imagem de um militar compromissado com sua corporação e ao combate da criminalidade no Tocantins.

Por sua esposa, seus três filhos, demais familiares, amigos e a todos os integrantes da nossa Polícia Militar do Tocantins, peço a nosso eterno Deus que conforte os corações enlutados neste momento de dor.

Mauro Carlesse

Governador