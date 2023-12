Redação Jornal do Tocantins

Em uma hora 7.345 raios caíram no Tocantins na tarde desta segunda-feira, 4. Os números são da Storn, divulgados pela Energisa e foram registrados durante um temporal que desabou na capital. Uma das descargas elétricas atingiu a torre de transmissão da TV Anhanguera, danificou equipamentos e tirou do ar as emissoras de televisão e rádio.

Diversas avenidas ficaram alagadas, principalmente a Teotônio Segurado. A Energisa informou que a região sul foi a mais impactada. “Galhos de árvores, telhados, placas e outros objetos foram arremessados pelo vento, que ultrapassou a velocidade de até 80km/h, afetando a rede elétrica em algumas áreas da Capital”

Segundo a concessionária, as ocorrências envolvendo a rede elétrica tiveram início às 17h01, com intensa chuva acompanhada por ventos fortes e descargas atmosféricas.

A empresa dobrou o número de profissionais nas ruas para restabelecer o fornecimento de energia. “Às 18h22 o fornecimento de energia já havia sido restabelecido para 83% dos clientes. A extensão dos danos e o número de clientes afetados ainda serão avaliados”.

A Energisa também orientou que “caso observe algum objeto na rede elétrica ou cabo rompido, a orientação é nunca se aproximar e entrar em contato com a distribuidora”.