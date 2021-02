Vida Urbana Temporal causa enxurradas e lama invade casas em Gurupi na noite desta terça-feira Segundo o Corpo de Bombeiros, o temporal causou apenas danos materiais, como a mobília das casas que ficou totalmente encharcada por lama e água

Pelo menos sete residências foram invadidas pela enxurrada da forte chuva que caiu na noite desta terça-feira, 9, em Gurupi, região sul do Estado. Conforme o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 19h30, de terça, assim que o temporal iniciou e a água foi acumulando e inundando as casas na Avenida Paraíba com a Rua Torrinha. Segundo o tenente-c...