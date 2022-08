Vida Urbana Tempo seco e queimadas começam a preocupar quem sofre de doenças respiratórias Pneumologista alerta que ar seco, umidade abaixo de 40%, ventos e fumaça, são fatores que contribuem para o agravamento de doenças como rinite, sinusite, faringite e bronquite

Neste período do ano, a má qualidade do ar em razão das queimadas e tempo seco, faz com que doenças respiratórias apareçam com mais facilidade. O aumento dos focos de queimadas, que coloca o Tocantins em segundo lugar no ranking nacional, com mais de 4 mil focos, tende a agravar os índices e provocar o aumento no fluxo de pacientes que procuram por atendimento para d...