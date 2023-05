No período de estiagem e tempo seco no Tocantins, os habitantes precisam tomar algumas medidas preventivas para se proteger do sol e da seca, como andar na rua apenas com algum tipo de proteção contra os raios solares.

De acordo com o meteorologista José Luiz Cabral, esse período de seca começa em meados de abril e vai até meados de outubro. O intervalo coincide com o avanço das queimadas no estado e a chegada anunciada da fumaça também é agravante.

"Com esse tempo quente e seco e a nossa vegetação com as características do Cerrado, com a falta de chuva e o abaixamento do lençol freático, fazem com que esses focos de queimadas se intensifiquem e aumentem no estado do Tocantins durante esse período”.

Segundo Cabral, que também é professor de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), esse período de estiagem é marcado pelo aumento significativo de temperatura, que vão começar a exceder os 35 graus pela baixa umidade relativa do ar.

“Em alguns momentos desse longo período, a umidade pode chegar a ficar abaixo de 15%, o que é muito comum. Também é um período que devido a um grande bloqueio atmosférico que se cria no Brasil continental, na região central dos país, temos a intensificação das rajadas de ventos que vão fazer parte do nosso dia a dia. E nos últimos dias, já tivemos um aumento significativo da velocidade do vento”, afirmou.

Conforme o professor Cabral, “uma forte massa de ar quente e seca atuou sobre o Brasil central e mais especificamente na região sul do estado. Em algumas localidades, tivemos uma umidade relativa mínima abaixo de 30%. No município de Araguaçu (TO) chegou a ficar 26%, o que é muito severo, já nessa época do ano em que estamos”.

O professor relata que as características desse período são bem marcantes no estado. “principalmente pelo declínio significativo da umidade e do ar, com um aumento gradativo das temperaturas máximas. Em meados de setembro, temos o pico das temperaturas máximas no estado.” finaliza.

Cuidados com o aumento de temperatura e o tempo seco

As altas temperaturas podem causar diversas complicações para a saúde como crises alérgicas, respiratórias, de pressão, bem como insolação, desidratação e problemas na pele. Nesse período algumas pessoas apresentam sintomas como sangramento nasal, rachadura nos lábios e nos pés, aumento de crises de rinite e sinusite, entre outros. O calor e a baixa umidade também causam risco de queimaduras na pele.

Para o repositor de mercadorias João Vitor, de 21 anos, natural do município de São Luís (MA), a adaptação na capital tocantinense foi difícil pelo clima quente e seco. Vior já está em Palmas há um ano e dois meses e conta que ainda é difícil acostumar com o clima “Foi e ainda é difícil, pois aqui chega a bater 39/41° e onde eu morava antes costuma chegar em 30/31°”.

Vitor relata que sempre se protege do calor quando sai de casa, “para me proteger desse tempo seco eu costumo usar protetor solar e andar sempre de guarda-chuva”, finaliza.

A dermatologista Luciane Prado indica algumas atitudes comuns no nosso dia a dia para viver com mais qualidade na época da estiagem. “Beber bastante água, fazendo a hidratação de dentro para fora. Evitar banhos quentes, pois ele tira a gordura natural de proteção da pele, e passar bucha apenas a cada 10 dias, evitando usar todos os dias, porque resseca a pele. E após o banho, passar hidratante, quando passamos o hidratante com a pele úmida, dobrarmos a potência da hidratação da pele.” finaliza.

Dicas para o cuidado com a pele

A dermatologista Luciane Prado alerta sobre esse período de seca e os riscos que esse tempo podem causar na pele. “ A pele com certeza sente mais na época de junho até início de outubro, quando ela resseca mais. A pessoa pode sentir coceira pela pele estar tão seca se não for cuidada, podendo ter também queimaduras solares.”

Luciane ainda ressalta a importância do uso do protetor solar. “O ideal é intensificar o uso do filtro solar, de preferência com fator de proteção FPS igual ou maior de 50. Os fatores mais baixos, 15, 25 ou 30, eles dão boa cobertura, mas duram menos na pele, e o fator 50, ele dá mais proteção, basta aplicar pela manhã uma camada que você estará protegido o dia todo”

Ainda de acordo com a dermatologista, é ideal o uso de protetor solar com cor. “o sol está mais quente, não tem as sombras das nuvens e o filtro solar branco não vai proteger contra o melasma, que intensifica nesta época do ano devido a alta claridade do sol, quanto mais claro o dia, mais estímulo do melasma tem quando a pessoa está exposta ao sol.”

O melasma é um distúrbio de pigmentação caracterizado pelo surgimento de manchas na pele de tom amarronzado que pode ocorrer por causa de alterações hormonais durante a gravidez ou de exposição ao sol. As mulheres são mais propensas do que os homens a desenvolver essa condição. São manchas escuras que aparecem mais frequentemente nas bochechas, na testa, no nariz e no queixo.