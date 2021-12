A percepção e as formas de prevenir e combater o bullying, automutilação, tendências suicidas, evasão escolar e capacitação pedagógica, com foco nos efeitos da pandemia, foram alguns dos assuntos abordados em um curso ministrado em Palmeiras do Tocantins, cidade distante 479 km de Palmas, através do projeto Recriar Vidas.

Segundo a prefeitura da cidade, que está localizada no extremo norte da cidade, o curso ocorreu no mês de novembro e foi ministrado por um grupo de especialistas, ao exemplo da psicóloga Michelle Zukowiski. A iniciativa possibilitou que a cidade se tornasse destaque nacional e, por este motivo, nesta quarta-feira, 8, às 19 horas, o Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro Junior estará na cidade para a entrega de 130 certificados destinados à profissionais da Educação, Saúde e Assistência Social, (na qual está inserido o Conselho Tutelar) que participaram do curso e oficinas do projeto Recriar Vidas.

Na visão da psicóloga, o projeto Recriar Vidas contribui diretamente para a mitigação de risco social com foco na prevenção do uso de drogas. Porém, segundo ela, os profissionais entendem que os fatores que contribuem para o uso de substituição psicossocial são múltiplos, e devem ser encarados como tal.

Ela lembra que um dos locais onde as crianças e adolescentes passam grande parte do seu tempo é a escola. E por acreditar que a Educação tem o poder de transformar vidas, o projeto também aposta que as pessoas envolvidas nela devem ser agentes transformadores. “Infelizmente vemos que, diversas vezes, esses profissionais não obtiveram uma formação específica sobre o assunto. Isso prejudica tanto a prevenção quanto a intervenção no uso das drogas. Assim, nós trabalhamos com eles através de oficinas, para que além do teórico seja apresentado o colocar a mão na massa”, completa.

Michele pontua que os profissionais do Recriar Vidas trabalham fatores biopsicossociais que colaboram para o uso de drogas e como os professores podem, no seu dia-a-dia com os estudantes, elaborar situações de prevenção e intervenção. “Também trabalhamos a mudança de pensamento e ampliação da perspectiva da atuação docente, visando ressignificar a educação de forma pessoal. Entendemos que precisamos conhecer para saber como e onde provocar mudanças. Uma vez que esses profissionais têm a compreensão teórica, a vivência prática e a mudança de pensamento, eles então se tornam agentes de mudanças na vida de crianças, adolescentes e da comunidade como um todo”, finaliza.

Palmeiras

Através do Recriar Vidas, Palmeiras do Tocantins se tornou exemplo de cidade para o Tocantins e outros estados como Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Pará. A ideia da iniciativa, segundo o prefeito Júnior Nolêto, é a aquisição de livros de prevenção de uso de drogas, capacitação por meio de estudo de caso real de profissionais das áreas de educação, assistência, saúde e segurança, dividido em etapas, sendo instrumentalização pedagógica, psicológica e métrica dos profissionais. “Desta forma, podemos garantir a formação de uma rede de proteção social na cidade, especialmente quanto a avaliação do risco e grau de consumo de substâncias psicoativas, bem como ações de redução dos fatores de vulnerabilidade social de crianças e adolescentes”, explica.

O prefeito ainda destaca que a ideia de implantar o projeto veio com a preocupação das sequelas psicossociais das crianças que estão por muito tempo tendo ensino remoto, durante a pandemia. “Então nós contratamos o Projeto Recriar Vidas, em razão de sua equipe multiprofissional ser competente para trazer conhecimentos aos profissionais da Educação, Saúde e Assistência Social, na qual se insere também, o Conselho Tutelar”.

Segundo o gestor, outros municípios da região do extremo norte do Estado, ao exemplo de Axixá, Sítio Novo, também seguiram o exemplo de Palmeiras do Tocantins e realizaram o curso na ideia de debater estes assuntos precisos na atualidade das crianças e adolescentes destes locais. “Na nossa concepção, investir em Educação não é apenas construir prédios escolares, mas também investir no aspecto humano e na capacitação profissional”.

Recriar Vidas

A trilha educacional do Projeto tem como objetivo atuar em duas matrizes de mitigação de risco social, sendo o primeiro sob a ótica dos fatores psicossociais como ansiedade, depressão, ideação suicida, automutilação, abuso, entre outros. Além disso, o projeto foca no estudo de algumas vulnerabilidades sociais, como violência, território, pobreza, capital humano e social.

Atualmente o Projeto é reconhecido pela United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas no Brasil, pelo Governo Federal e também outras cidades e instituições que já receberam o programa.