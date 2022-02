Vida Urbana Telhado de hotel desaba no centro de Araguatins e duas pessoas ficam feridas Vítimas trabalhavam na obra no momento em que estrutura desabou

Uma casa que funcionava como hotel e dormitório desabou no final da manhã desta quarta-feira, em Araguatins, norte do estado, e deixou dois homens, que trabalhavam no local, feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer as vítimas. O acidente ocorreu no centro da cidade, nas proximidades da rodoviária. Conforme a Corporação, testem...