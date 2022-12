Vida Urbana Telha de zinco é arremessada em rede elétrica e deixa 2,8 mil casas sem energia Fato ocorreu no Setor Industrial de Palmas durante ventania na noite de sábado, 10

Cerca de 2,8 mil casas localizadas no Setor Industrial, na Quadra 212 Norte, em Palmas, ficaram sem energia após uma telha de zinco se desprender e ser arremessada na rede elétrica. A ocorrência teve início às 20h33, durante a chuva com descargas atmosféricas e ventos fortes neste sábado, 10. De acordo com a Energisa, o restabelecimento ocorreu, inicialmente, para 2...