Vida Urbana TCE usa drone para acompanhar movimentação em dia de vacinação na Capital Ação faz parte de um mapeamento que está sendo realizado pelo Tribunal de Contas do Tocantins

O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) foi às ruas da capital nesta quinta-feira, 4, para dar continuidade ao processo de acompanhamento de imunização dos municípios do Estado. De acordo com o órgão, a auditoria tem feito um mapeamento para identificar se os municípios elaboraram seus respectivos Planos de Ação, baseados nas diretrizes do Plano Nacional, contem...