Nesta quinta-feira,4, o Tribunal de Contas do Estado e os prefeitos municipais assinarão o Compromisso Tocantinense pela Primeira Infância, em evento no auditório do tribunal, em Palmas.

Segundo a assessoria, o compromisso trata de políticas públicas que assegurem a dignidade da vida humana, a partir de ações voltadas a crianças de até seis anos com garantia de acesso à saúde, escola, água potável e alimentação digna.

O evento tem como iniciativa, mobilizar a administração pública em investimentos que possam resultar serviços para garantir a qualidade de vida às crianças tocantinenses, em educação, alimentação, saúde, saneamento básico, e segurança.

O compromisso Tocantinenses pela Primeira Infância terá as participações de prefeitos e gestores das áreas da Educação, Saúde e Assistência Social. As inscrições para o evento podem ser realizadas pelo site do Instituto de Contas 5 de Outubro (Iscon).

A ação do TCE/TO tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/TO) e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE/GO) e sendo desenvolvida pelo por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro.