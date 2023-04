Uma operação do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), iniciada nesta segunda-feira, 24, vai vistoriar a infraestrutura de 18 escolas da zona rural e urbana em todo o estado.

A ação faz parte da Operação Educação, uma fiscalização nacional sobre as condições de escolas das redes estaduais e municipais do Brasil. O encerramento da fiscalização será na quarta-feira, 26.

Nas visitas, serão verificados 193 itens, como a situação dos refeitórios, bibliotecas, salas de aula, quadras esportivas, além de questões ligadas à segurança e prevenção de incêndios, a higiene e a limpeza das unidades de ensino.

As equipes das seis diretorias de controle externo do TCE estão sob a coordenação do auditor Ramon Gomes Queiroz, que ficará em contato com todos para o preenchimento dos questionários e troca de informações e fotos simultâneas.

Definição das escolas

A definição das escolas visitadas é baseada em indicadores de criticidade quanto à infraestrutura que constam no Censo Escolar 2022.

A matriz de fiscalização utilizada pelos técnicos nas visitas contempla itens a serem vistoriados e organizados nos seguintes grupos de informações: acessibilidade, estrutura e conservação da edificação, saneamento básico e energia elétrica, sistema de combate ao incêndio, alimentação, esporte e recreação e espaços pedagógicos.

Municípios fiscalizados

Abreulândia

Araguatins

Axixá do Tocantins

Brejinho de Nazaré

Dois Irmãos do Tocantins

Filadélfia

Formoso do Araguaia

Miracema do Tocantins

Miranorte

Monte do Carmo

Palmas

Paraíso do Tocantins

Piraquê

Porto Nacional

Presidente Kennedy

Sandolândia

São Bento do Tocantins

Talismã