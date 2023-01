Vida Urbana TCE e AL reajustam em mais de 23% auxílio-alimentação de servidores para 2023 Na Assembleia Legislativa, benefício vai para R$ 2.100 e no Tribunal de Contas, R$ 2.123.18

A Assembleia Legislativa (AL) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) reajustaram o valor do auxílio-alimentação dos servidores a partir de 1° de janeiro. A Assembleia aumentou em 23,5% e o benefício passa de R$ 1.700 para R$2.100, com R$ 400 reais a mais. Em 2022, o Legislativo pagou R$ 45.052.773,14 nesta despesa. O ato n° 13/2022 está publicado no diário d...