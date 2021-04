Vida Urbana TCE aprova inspeções para apurar ações de combate à Covid-19 em Palmas Secretarias da Saúde e da Infraestrutura serão alvos de inspeção; aquisição de testes rápidos será apurada

O Pleno do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) aprovou a realização de inspeções nas sedes de duas secretarias da gestão de Cinthia Ribeiro (PSDB) em Palmas. De acordo com comunicado do TCE/TO, uma das inspeções será na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a outra na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. A finalidade é de apurar ações de combate à...