Vida Urbana TCE aponta sobrepreço de 13% em cesta básica comprada pela Secretaria da Educação na pandemia Compra feita no final de março de 2020 é de 70 mil cestas básicas ao custo de R$ 4,3 milhões, mas TCE vê prejuízo de R$ 463,4 mil e preço de cada cesta 13% acima do preço médio do varejo

No final do primeiro mês da pandemia de Covid-19 no Tocantins, exatamente, no dia 30 de março de 2020 a então secretário da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) Adriana Aguiar dispensou licitação de R$ 4,3 milhões ao alegar a necessidade de comprar cestas básicas – com o nome de kits de alimentação escolar-, para diminuir os impactos do coronavírus sobre alunos da r...