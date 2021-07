Vida Urbana Taxistas podem agendar vistoria obrigatória a partir desta segunda-feira Vistoria está marcada para ocorrer de 2 a 20 de agosto

A partir desta segunda-feira, 19, o agendamento para a realização de vistoria obrigatória dos permissionários do transporte individual de passageiros com o uso de automóvel de aluguel já pode ser realizado com a Diretoria de Gestão de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) de Palmas. O agendamento pode ser realizado por telefone d...