Vida Urbana Taxista morre após carro e caminhão colidirem de frente na TO-230 Acidente aconteceu entre Bandeirantes e Arapoema

Um homem morreu em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos nesta segunda-feira, 30, na TO- 230. O caso ocorreu por volta das 9 horas entre Bandeirantes e Arapoema. Conforme a PM, ao se deslocar até o ponto do acidente a informação recebida era que o carro, que trafegava no sentido leste/oeste, colidiu com um caminhão, que vinha no sentido contrá...