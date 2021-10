Vida Urbana Taxa de transmissão do coronavírus no Brasil é a menor desde abril de 2020 Monitoramento do Imperial College de Londres aponta menor ritmo de contágio desde início da medição

A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil atingiu, nesta semana, o menor nível desde abril de 2020, quando começou a ser medida, segundo monitoramento do Imperial College de Londres. De acordo com dados atualizados na 2ª feira (11.out.2021), a taxa está em 0,60. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o coronavírus para outras...