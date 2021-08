Vida Urbana Taxa de recuperados de Covid-19 no Tocantins é de 93,60% dos infectados Nesta segunda-feira, 16, Estado registrou mais seis óbitos e 148 novos casos do vírus

No Tocantins, segundo Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 16, dos 214.771 infectados no Tocantins, 16, 201.036 (93,60%) pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19. Atualmente, 10.114 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar. Do total de infectados, 3.621 foram a óbito, ou seja, 1,69%. Ainda segundo o documento, destas mortes, seis foram ...