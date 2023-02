Vida Urbana Taxa de população ocupada no Tocantins de 21,2% é a segunda mais baixa no país Menor taxa é no Distrito Federal, com 19,4%, segundo dados do 4º trimestre de 2022 divulgados pelo IBGE

O Tocantins ocupa o segundo lugar no ranking dos estados com menor percentual no número de pessoas que trabalham por conta própria, no 4° trimestre de 2022 com a taxa de 21,1%, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 28. A menor taxa do país é no Distrito Federal, que registrou menor número, com 19...