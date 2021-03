Vida Urbana Taxa de ocupação de leitos na Capital está em 84% neste sábado, 20 Situação é preocupante nas UPAs já que na região Sul a ocupação passa de 100% devido à abertura de novos leitos; na UPA Norte, está em 87,1% da capacidade de internações por Covid-19

Com o aumento de casos de pacientes com a Covid-19, que somente neste sábado, 20, tiveram mais de 200 confirmações em Palmas, a taxa de ocupação hospitalar da Capital está em 84%. De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Palmas, divulgado no final da tarde, informou que os leitos exclusivos para atendimento de pacientes com a Covid-19, sejam eles públicos o...