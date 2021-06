Vida Urbana Taxa de ocupação de leitos de UTI no Tocantins está em 96% nesta segunda Estado tem 22 pacientes na fila por UTI e um paciente por leito clínicos

O Tocantins está com 96% dos leitos de UTI-Covid ocupados e com 22 pacientes na fila de espera por este tipo de leito. Conforme os dados do Integra Saúde, quatro dos 22 que esperam leito de UTI aguardam a vaga desde o dia 11 de junho. Segundo informações do portal, a cidade que tem mais pacientes nesta fila é Gurupi, totalizando oito pessoas que aguardam um leito ...