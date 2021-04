Vida Urbana Taxa de mortalidade por Covid no Brasil já é maior que nos EUA Apenas 13 países no mundo têm índices piores

A taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil ultrapassou a dos Estados Unidos, país que, em termos absolutos, tem o maior número de óbitos causados pela doença em todo o mundo. Segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, os EUA somam 565.298 mortes desde o início da pandemia, contra 365.444 do Brasil, porém, com uma população mais d...