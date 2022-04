Vida Urbana Taxa de internação é de 14% nesta segunda-feira; TO tem apenas 63,54% da população imunizada Portal Integra Saúde mostra que há 23 pessoas hospitalizadas no Estado com covid, destas, 14 em leitos públicos e 9 em leitos UTI-Covid

A taxa de ocupação dos leitos UTI-Covid no Tocantins nesta segunda-feira, 11, é de 14%. Segundo dados do portal Integra Saúde, o Estado tem 73 leitos disponíveis para pacientes que têm o quadro agravado por complicações do vírus, deste número, 63 estão vagos. O portal também aponta que há 23 pessoas hospitalizadas, destas, 14 em leitos públicos e 9 em leitos...