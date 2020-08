Vida Urbana Taxa de homicídio de negros subiu 11,5% em dez anos no Brasil, mostra Atlas da Violência Enquanto isso, o índice entre não negros caiu 12,9% no mesmo período

Os assassinatos no Brasil diminuem apenas para uma parte da população. A taxa de homicídios de negros no Brasil saltou 11,5% de 2008 a 2018 (de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes), enquanto a morte de não negros caiu 12,9% no mesmo período (de 15,9 para 13,9 por 100 mil), de acordo com o Atlas da Violência 2020, divulgado nesta quinta-feira (27). O mesmo padrão é repetido e...