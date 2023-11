Dois tanques de combustíveis pegaram fogo em uma distribuidora neste sábado, 11, em Dianópolis, região sudeste do estado. Não há vítimas.

Os bombeiros contaram que o fogo começou em um tanque carregado de óleo diesel e se espalhou para outro que estava próximo. “O incêndio começou naquele tanque que está no caminhão, pegou fogo não se sabe de que forma. Nesse local, tinha dois caminhões, os bombeiros chegaram a tempo de tirar esse caminhão daqui, limpar a área para começar o combate para começar a resfriar”, explicou o tenente Sílvio Silva Silveira, subcomandante do 6ª Batalhão do Corpo de Bombeiros em Dianópolis.

Um funcionário da distribuidora de combustível informou a Polícia Militar que ele estava fazendo o carregamento de um caminhão tanque com combustível, quando foi surpreendido com uma enorme explosão, e foi arremessado para fora do caminhão. Ele conseguiu correr para longe e acionar a PM e os bombeiros. O funcionário relatou também que estava sentindo apenas um desconforto no tornozelo direito e foi orientado a buscar procedimentos médicos.

O gerente da empresa relatou aos militares que ouviu o barulho da explosão e ouviu o seu funcionário gritar para fechar os registros das bombas, porém naquele momento a concentração de fogo era muito grande e ele não conseguiu fechar o registro.

Cerca de 10 bombeiros militares, mais 2 brigadistas de combate a incêndio atuaram. O trabalho durou aproximadamente três horas.

A empresa relatou extraoficialmente à polícia, que o prejuízo total gira em torno de R$ 2 milhões e que ainda irá fazer os devidos cálculos mais precisos referente a todo o dano ocorrido.

Os bombeiros controlaram o fogo, mas ainda não se sabe a causa do incêndio.