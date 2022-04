Vida Urbana Tamanduá mãe e filhote são resgatados em perímetro urbano de Gurupi Corporação relatou que no momento do trabalho de captura, a fêmea ficou em posição de se defender, mas logo entrou na caixa de contenção

Uma família de tamanduá-mirim foi resgatada neste final de semana pelo Corpo de Bombeiros, em Gurupi, no sul do estado. De acordo com a corporação, primeiramente a fêmea foi vista transitando em via pública, no domingo, 24. No entanto, no momento da captura, perceberam que o animal carregava o filhote nas costas. A corporação relatou que no mome...