Vida Urbana Túnel de luz e decoração natalina de Palmas serão desligados nesta quarta-feira Data coincide com o dia tradicional de desmontagem de presépios e decorações; material será retirado nos próximos dias para reaproveitamento no próximo Natal

A Prefeitura de Palmas informou que irá desligar a decoração luminosa Natal de 2020 em Palmas Capital nesta quarta-feira, 6. Essa data coincide com a ocasião em que se celebra o Dia dos Reis Magos, em que são desmontados presépios e as decorações natalinas na tradição católica. A partir desta quarta, o túnel de luzes da Avenida Teotônio Segurado e as luzes ...