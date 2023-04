Redação Jornal do Tocantins

Uma auxiliar de serviços gerais de 26 anos levava a filha para a casa do pai, de quem é separada, quando a criança avisou a mãe que um homem exibia as partes íntimas e se masturbava para as duas.

A mulher apressou o passo e retornou para casa, de onde acionou o namorado e contou da importunação. O homem, um auxiliar administrativo de 35 anos, partiu atrás do suspeito e o imobilizou até a chegada dos policiais militares, que levaram o técnico até a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas.

Os militares narraram aos policiais da unidade que o homem “estava com uma mancha em seu short como se tivesse ejaculado nele”.

O homem declarou ser paulistano, ter 59 anos e negou os fatos, mas os policiais decidiram levá-lo para a delegacia. Segundo o relato policial, o homem “estava suando em excesso e com uma lata de cerveja nas suas proximidades”.