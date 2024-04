Redação Jornal do Tocantins

Uma operação da Polícia Civil ocorrida em Palmas apreendeu diversos dispositivos informáticos em imóveis de um técnico de informática. A suspeita é que o técnico invadia dispositivos de clientes e perfis em redes sociais para obter dados pessoais e realizar extorsão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a ação, realizada na quarta-feira (3) é resultado de investigações iniciadas neste ano, após uma vítima relatar acessos criminosos ao seu perfil em uma rede social. O criminoso se passava por ela para trocar mensagens com seus contatos, possivelmente com o intuito de extorsão.

"O interlocutor criminoso interagia com os amigos da vítima a partir do chat quase sempre com a mesma abordagem, passando-se por ela e revelando falsamente que estaria a manter um relacionamento extraconjugal", divulgou a secretaria.

O delegado titular da DRCC - Palmas, Lucas Brito Santana, revelou, por meio da assessoria, que as suspeitas recaíram sobre um técnico de informática para o qual a vítima havia entregado seu notebook para manutenção, sendo posteriormente confirmadas durante as investigações. O nome do suspeito não foi divulgado.

O alerta é feito à população para que tenham cuidado ao enviar dispositivos para assistência técnica. A recomendação é para realizar cópias de segurança e o encerramento de sessões em redes sociais para evitar acessos indevidos por terceiros.

O técnico é investigado por invasão de dispositivo informático qualificado e por falsa identidade. Os dispositivos apreendidos passarão por perícia.