Vida Urbana Técnico agropecuário é condenado a 25 anos de prisão por estuprar a cunhada em Esperantina Crimes aconteceram em dezembro de 2023 quando a vítima tinha 14 anos

O Tribunal do Júri condenou um técnico em agropecuária de 31 anos, a 25 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, por estuprar a cunhada em Esperantina, no Bico do Papagaio, em 2023. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), os crimes aconteceram pelo menos duas vezes, uma delas na residência onde a víti...