Uma técnica do Hospital e Maternidade Dona Regina, a maior maternidade pública do Tocantins, localizada na capita do Tocantins está com diagnóstico confirmado para Covid-19.

A servidora tem 23 anos e é a 17ª confirmação da doença anunciada pelos órgãos de vigilância do Estado e do município. A origem da infecção é o contato mantido pela servidora com um caso confirmada na capital, segundo os órgãos sanitários.

Como atua na Unidade Intermediária (UI) da pediatria do hospital, a confirmação gerou preocupação no hospital, mas o corpo de infectologistas da unidade reuniu pela manhã com os servidores e repassou orientações adequadas ao protocolo para lidar com a situação.

Investigação de contágio

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, em nota, que já está adotando “as medidas necessárias para a investigação dos possíveis contatos com o caso confirmado”.

Também anunciou que houve a liberação de testes rápidos para utilização nos servidores de todas as Unidades Hospitalares de gestão Estadual e Municipal.

Servidores gripados são afastados

A pasta informa que todos os servidores das Unidades de Saúde sob gestão Estadual, com sintomas gripais, estão sendo afastados do trabalho, conforme as orientações e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e também está afastando os profissionais de saúde em grupo de risco em todas as unidades.

Suspeitos no HGP

No Hospital Geral de Palmas (HGP) dos dois pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Um dos casos já está descartado para Covid-19 após exame e a outra, uma mulher, está como suspeita e aguarda resultados dos exames para esta quarta-feira, 15.