Valorizar a biodiversidade como essencial

Todos os elementos do meio ambiente são essenciais entre si e na relação com as questões socioeconômicas. A maioria de nós, humanos e brasileiros, somos iludidos e treinados pela modernidade, urbanidade e arrogância humana (que nos colocam como o centro do Universo) para desconhecer e desvalorizar a natureza como força e solução, talvez por que ela…