Para além do gostar (ou não) de animais de estimação, é imperativo entender e tratar a causa do bem estar animal atrelada à do bem estar humano, sob diversos aspectos pessoais e de evolução das políticas públicas, como educação, saúde, assistência social, segurança e economia, até mesmo sob um olhar utilitarista. Quando gatos ou cachorros são adotados por uma pessoa, família ou instituição, não são eles que ganham mais nesta relação de troca e convívio, mas quem os adotou. Animais exigem pouco dos seus donos e parceiros e entregam muito a eles e à sociedade. Devemos refletir seriamente sobre esta dimensão animal da generosidade da natureza e a nossa reciprocidade.

Agentes de vida

O Brasil precisa descobrir a promoção da saúde e do bem estar como a mais importante e eficaz dimensão da saúde pública, tal como proposto na Carta de Ottawa, lá dos idos de 1986! Que trata dos muitos hábitos e ambientes saudáveis – de saber viver, como um meio poderoso de obter e manter a saúde de si e dos outros, antes e mais do que médicos, remédios e hospitais. Neste contexto, inúmeros estudos mundo afora comprovam que o convívio com animais de estimação melhora o humor, estimula a atividade física e a produção dos nossos hormônios do bem (serotonina, ocitocina e adrenalina, entre outros); reduz as alergias (sim!), ansiedade, depressão, estresse, solidão – e consequentemente provoca a baixa do colesterol, da pressão cardíaca e do risco cardiovascular; ainda ajuda bastante na superação do luto e na saúde mental em geral das pessoas. Também são muitas e conhecidas as vantagens da zooterapia – quer seja na forma de terapias ou atividades assistidas com animais. E há muito se sabe da forte resposta médica com a presença de pets até em unidades de oncologia infantil, UTIs, entre outros espaços da luta pela vida. Afinal, eles promovem justamente isto: vida!

Vigilância em saúde

Gatos e cachorros – comumente tratados como meros depositórios de doenças, ao contrário, são agentes de vigilância em saúde, exímios radares, alarmes e exterminadores de ratos, baratas e animais peçonhentos, inclusive quando estes são empurrados para as cidades e as casas por ocasião das queimadas. Pouquíssimas doenças são transmitidas aos humanos por gatos e cachorros – e há solução fácil para que isto não ocorra; já os ratos e as baratas transmitem 55 doenças, inclusive a letal leptospirose. Cachorros, com seu super olfato, também percebem doenças que nenhum tomógrafo consegue detectar.

Educadores e assistentes sociais

Crianças que possuem animais de estimação adquirem menos alergias, melhoram seu humor, capacidade psicomotora e de leitura, bem como os sensos de disciplina, rotina, empatia, sociabilidade e de perda. Benefícios análogos permitem afirmar que animais são cuidadores não só daquelas, mas de idosos, pessoas com necessidades especiais ou submetidas a violência. Cachorros não discriminam ninguém, se doam para ricos ou miseráveis, doentes ou sãos, iguais ou diferentes. Até em sua má sorte, funcionam como indicadores de violência doméstica e outros crimes, conforme explica o oficial da PM de São Paulo Marcelo Robis no livro “Maus tratos aos animais e violência doméstica”. Cuidam até mesmo de nós adultos, como amigos fiéis e alegres companheiros. Mestres ou anjos, ensinam a todos virtudes, valores e atitudes que estão em falta na humanidade, ensinam a bem viver!

Segurança multimodal

Cachorros são radares potentes – com seu olfato e audição apuradíssimos, alarmes estridentes sem bateria, sentinelas incansáveis, leais guarda-costas. Sua presença é o principal fator de decisão para assaltantes não invadirem uma casa, conforme pesquisa com 327 deles (cumprindo pena!) descrita no livro “A prevenção do crime através do desenho urbano”, do Coronel da PM Roberson Bondaruk. Cachorros farejam drogas, pessoas desaparecidas e outras encrencas – são excelentes policiais, bem como agentes de busca e salvamento.

Instinto ou premonição?

O polêmico livro “Os cães sabem quando seus donos estão chegando” do biólogo Rupert Sheldrake, objeto de artigo na Revista Superinteressante (https://bit.ly/3LX3EaT), trata em profundidade de pesquisas que demonstram a capacidade dos animais em prever situações e o vínculo especial com seus donos – que ultrapassam em muito a fronteira das emoções e dos cinco sentidos. Acredite se quiser.