Planejamento rural estratégico

Empresarial, ambiental, sistêmico

A agropecuária é uma atividade com características distintas da indústria, comércio e serviços, tanto pelas distâncias e escalas territoriais envolvidas quanto pela grande interdependência com os elementos naturais, o que resulta em peculiaridades, complexidades e riscos inexistentes no meio urbano e…