O (re)conhecer constante da essencialidade das árvores

Árvores são as rainhas dos ecossistemas terrestres e essenciais tanto à Teia da Vida na Terra quanto às atividades humanas. Em florestas nativas ou plantadas, elas estão no centro ou no suporte de diversas cadeias produtivas agrícolas e industriais e também das soluções de vários dos problemas e necessidades dos brasileiros. São decisivas na segurança hídrica, agronômica e alimentar do país e…