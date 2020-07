Inovação em Saúde

A atitude que vale tanto quanto recursos

Inovar em saúde é fugir do clássico tripé hospital-médico–remédio e ir muito além. Promover e proteger a saúde antes do processo doença-cura, valorizar a medicina preventiva, explicitar as relações causa-efeito entre o micro e o macro, o antes e o depois. Combater os hábitos pessoais ruins e os ambientes…