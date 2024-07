As floradas do Tocantins podem alegrar a vida das pessoas e da economia

“Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço.”

- Chico Xavier

As nossas árvores são desconhecidas e desprezadas em toda a sua diversidade, beleza e riqueza – inclusive de suas flores. E elas poderiam ser parte da nossa equação de desenvolvimento socioeconômico, por várias razões. Por isto a minha crítica de tempos aos nossos padrões e prioridades de paisagismo público e privado e das nossas políticas de parques e jardins, lideradas pela de Palmas: colonizada culturalmente, desastrosa ambientalmente, economicamente inviável, socialmente injusta, tecnicamente leiga – portanto insustentável. É hora desta percepção e recomeço – pelas instituições e sociedade, em sinergia com a beleza e força do cerrado tocantinense, onde suas árvores e palmeiras reinam poderosas e belas com seus inúmeros tipos, espécies e vocações.

Tocantinidade

Do ponto de vista do desenvolvimento turístico, o que atrai e retém uma pessoa de outra região ou país em um lugar é a sua natureza e cultura, seu terroir, sua identidade. As cidades são os centros que devem acolher, valorizar e irradiar estas expressões, a começar por suas paisagens e sua vegetação nos parques, jardins e ruas. Por outro lado, sob o olhar humano, esta urbanidade excessiva de concreto e asfalto – complementada por uma arquitetura e jardins pasteurizados, agride as pessoas originárias não só do interior do nosso estado, mas de todos os rincões. As árvores – como fantásticos elementos não só funcionais, mas também estéticos e culturais, quer sejam sombreadoras, frutíferas ou floríferas, carregam a força de trazer uma identidade acolhedora e estratégica à nossa modernidade, e isto tem a ver com qualidade de vida, senso de acolhimento e pertencimento, enfim desenvolvimento verdadeiro.

Benchmarking

“Não sei fazer!!!” ... é fácil, copia quem sabe. Curitiba, liderada pelo gênio Jaime Lerner, soube fazer da araucária, uma única espécie de árvore, um dos dínamos do desenvolvimento socioeconômico e da personalidade da cidade, um dos maiores destinos turísticos do país sem grandes atrativos naturais como praias ou serras.

Superior às florzinhas

As árvores e as floradas tocantinenses – se fossem valorizadas como as florzinhas europeias o são, fariam estas murcharem de vergonha. A estrutura vertical das árvores faz com que elas se tornem painéis floridos muito mais visíveis e interessantes do que as flores de chão. A rusticidade, o porte e a duração das árvores fazem o custo do embelezamento ser muito menor. E o valor da tocantinidade não tem preço, para aqueles que a pensam e sentem, bem como para os turistas que queremos. Nem as suas outras funções: sombra, frutas, gastronomia, remédio, madeira, cultura, estímulo à economia, abrigo e vida para animais (inclusive as nossas araras!) e outros seres, corredor ecológico.

A diversidade da beleza

Ipês amarelo, roxo, rosa, branco e verde; o espetacular cega-machado, cuja florada duradoura é de um pink intenso; sucupira amarela e preta; cagaita, pau-de-pombo, angelim; cássia, pacotê e escorrega-macaco, de flores amarelas; colher-de-vaqueiro, pequi, landi. E tem ainda trepadeiras e arbustos com flores lindíssimas. Sem falar na rústica mimosa que invade com a sua delicada beleza os gramados de Palmas lá pelos idos de abril.

Lendas urbanas

“ahh, mas suja a calçada!” – ladainha de alguns. Se toda sujeira humana fosse do jeito da “sujeira” delas, o mundo estaria melhor. “Ahh, mas demora!”, escuto sobre o crescimento das árvores – mas plantadas em microcovas e sem bons critérios técnicos, não vão crescer nunca.

E se? E quando?

E se tivéssemos bem plantado dezenas de milhares de mudas destas espécies em Palmas ao longo dos seus 35 anos: como estaríamos hoje em termos de paisagem e turismo, baseado na beleza e sucesso dos poucos ipês amarelos plantados na cidade? E quando as plantarmos aos milhares, o que vai ser? A resposta é o nosso futuro!