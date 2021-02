Uma decisão do juiz Jossanner Nery Nogueira Luna desta quinta-feira, 25, suspendeu por 90 dias a retirada de posseiros da Fazenda Jacutinga, em Porto Nacional, em razão da Covid-19, em mais um capítulo de uma disputa judicial por uma área de mais de 400 hectares ocupada desde a criação do Tocantins e reivindicada pelos donos há 32 anos.

A área é reivindicada, originalmente pelo médico Washington Coelho de Souza e a esposa, Maria do Socorro Florentino Coelho de Souza, geóloga. A ação judicial começou no dia 29 de junho de 1989. Segundo o processo, Souza comprou duas áreas em 8 de dezembro de 1965 e 24 de janeiro de 1978, do Loteamento Mangues, Gleba 1, quando ainda era solteiro.

Os imóveis se transformaram nas fazendas Jacutinga e Santa Isabel e, após ser unificada na Fazenda Jacutinga, sofreu invasão no ano de 1988 por pessoas que derrubaram cercas e instalaram, primeiro, máquinas de garimpo. O lugar passou a ser conhecido como Garimpo da Matança, nome do rio que corta a fazenda. Depois agricultores se juntaram ao grupo original, dando origem à comunidade Jacutinga.

Liminar de reintegração em 1990

O juiz que primeiro atuou na ação era Daniel de Oliveira Negry, depois desembargador, que já deixou o cargo ao se aposentar, por idade, em agosto de 2014. A primeira liminar para reintegração de posse é do início de março de 1990, após uma audiência presidida pela juíza Luiza Aguiar de Farias.

A própria juíza suspendeu o cumprimento da decisão após três dias de ação policial e desapropriação de 80% dos moradores. Uma certidão do dia 20 de março de 1990, atesta que a juíza compareceu pessoalmente ao local e disse que os ocupantes poderiam permanecer até a colheita das lavouras.

Em outubro de 2003, o juiz José Maria Lima, então na 2ª Vara Cível de Porto Nacional sentenciou o processo. Julgou procedente a reintegração de posse para o médico e a bióloga. O juiz determinou que os ocupantes deixassem o local e os condenou a pagar os honorários dos advogados e as custas processuais.

Contra esta sentença, de 18 anos atrás, os posseiros ajuizaram apelação, recurso especial e uma ação específica para declarar a nulidade da sentença (querela nullitatis insanabilis, no termo jurídico) todas rejeitadas pela Justiça.

Após a sentença transitar em julgado (quando não cabe mais recursos), os posseiros ajuizaram uma ação rescisória (processo específico para alegar vício de sentença transitado em julgado), extinta pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) por decadência.

Reviravolta de juiz acabou no CNJ

Após isso, em dezembro de 2019, o juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira deu duas decisões polêmicas no caso e acabou sendo processado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A segunda delas, 7 horas após a primeira, suspendeu a reintegração da posse no dia 13 de dezembro, último dia de funcionamento do Judiciário.

Oliveira vinculou o cumprimento da sentença se a fazenda não estiver dentro da áreas de outra ação judicial discriminatória e impôs determinações, como delimitar a área geográfica a ser reintegrada, expedição de auto de constatação para se apurar quem está no local e se há obras públicas e a certificação por escrivã se há outros processos envolvendo a mesma área.

Depois desse episódio o processo acabou sendo transferido para a Justiça Militar de Palmas, substituta da Comarca de Porto Nacional, porque todos os juízes da cidade se declararam suspeito para julgar o caso, que ainda contam com inúmeros pedidos dos ocupantes.

Os posseiros sustentam que não haveria trânsito em julgado da sentença por conta de outros recursos que eles impetraram conta a sentença, uma reclamação de 2019, um agravo regimental naquela ação rescisória e também um recurso especial na ação declaratória de nulidade de sentença.

No local em disputa, vivem crianças, idosos, pessoas com deficiência e possui equipamentos públicos construídos pela Prefeitura de Porto Nacional, como escolas. Segundo o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Tocantins, 32 famílias e cerca de 120 moradores vivem no local, trabalhando por meio da agricultura familiar de subsistência.

Desocupação determinada em 2021

No dia 4 deste mês, o juiz Jordan Jardim mandou cumprir a reintegração de posse em uma sentença que incluiu um pedido de perdão do Judiciário por mais de 30 anos de tramitação do processo. "Em primeiro lugar, é com fé e esperança no criador, que espero que as partes perdoem a mim e a todo o Poder Judiciário por este processo ainda estar tramitando após de 32 anos de seu ajuizamento", disse.

Ele lembrou todos os recursos e ações movidas pelos requeridos lhes "parecem protelatórios" e ele não conseguiu perceber "nenhum efeito suspensivo a embaraçar" a sentença que já tem 18 anos. Jordan assegurou ter estudado o "processo por completo e sabe da realidade fática da região" e autorizou a força policial a cumprir a reintegração.

Na quarta, no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, estiveram reunidos o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Tocantins, Ministério Público, Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da OAB, entre outras e advogados para tratar da desocupação prevista para o dia 3 de março. O debate incluiu o risco de uma desocupação durante a pandemia de Covid-19.

Enquanto as entidades se reuniam no QGC, a defesa dos ocupantes ingressou na Justiça com um pedido de suspensão da reintegração com base numa recomendação aprovada no dia anterior pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os riscos da pandemia. A norma exige cumprimento de diretrizes para casos de desocupação coletiva de imóveis fixadas em na Resolução 10, de 17 de outubro de 2018, do CNJ, quando envolvem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica.

Reintegração suspensa por 90 dias

Nesta quinta-feira, a decisão de Jordan Jardim caiu por novas decisões de outro juiz, Jossanner Nery Nogueira Luna, que cassou a decisão que determinava a desocupação da área, em razão da Covid-19.

"A efetivação da reintegração de posse nesse momento de epidemia coloca em risco a saúde de diversos profissionais envolvidos no cumprimento da ordem, e inclusive dos próprios ocupantes, indo na contramão dos objetivos traçados pelas autoridades de saúde", afirmou, ao suspender a reintegração por 90 dias.

A defesa dos proprietários da terra tentou mudar a decisão de Luna, alegando que não houve nenhum fato novo entre o dia 4 de fevereiro e o dia 25, para que o juiz anulasse a decisão do juiz Jordan Jardim.

No início da noite de quinta-feira, 25, Luna deu outra decisão em que manteve a suspensão. “Deixo de acatar o pedido formulado no evento 413 (a reconsideração da suspensão da reintegração), porque não pode este magistrado alterar despacho/decisão/sentença fora das previsões legais e/ou mesmo diante de inexistência de alterações na situação fática que fundamentou a decisão de suspensão da reintegração de posse pelo prazo de 90 dias em razão da COVID-19, devendo a decisão ser desafiada pelo recurso próprio, no caso agravo de instrumento”.