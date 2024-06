Vida Urbana Suspeitos são presos por praticar pesca subaquática em área de usina hidrelétrica em Paranã Polícia Militar divulgou que apreendeu 26kg de peixes e encontrou ainda 11 munições e porções de maconha e cocaína

Uma operação conduzida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), conhecido como "Protetor dos Biomas", resultou na autuação de dois suspeitos por infrações ambientais, apreensão de pescados, munições e drogas em área rural de Paranã, no sudeste do estado. As informações foram divulgadas pela corporação nesta sexta-feira (21). Segundo os militares, a equi...