Redação Jornal do Tocantins

Na manhã deste sábado, 10, por volta das 9h30min a Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos, dois deles de 18 anos e o outro de 29, por porte ilegal de arma de fogo em um estabelecimento comercial localizado na quadra 305 norte, em Palmas.

De acordo com a corporação, os policiais se deslocaram até o local e avistaram os suspeitos com as características informadas. Ao avistar a viatura um dos suspeitos jogou a arma em um banheiro próximo a mesa para despistar a guarnição.

Ainda segundo a corporação, o suspeito assumiu a posse da arma, e informou que estaria ali para vendê-la para um dos envolvidos.

No veículo do suspeito a equipe encontrou três aparelhos celulares de origem desconhecida e o homem não soube informar os proprietários.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de plantão para as medidas cabíveis.