A Polícia Militar do Tocantins e do Mato Grosso confirmaram a identidade de dois mortos em confronto com policiais e do suspeito preso na força-tarefa para capturar os envolvidos em ataques no município de Confresa(MT).

Eles são Rafael Ferreira Pinto, de 34 anos, e Raul Yuri de Jesus Rodrigues, de 28 anos, mortos em confronto, e Paulo Sérgio Alberto de Lima, de 48 anos, preso após fazer o funcionário de uma fazenda refém.

Rafael morreu após confronto na segunda-feira, 10, em confronto após a chegada de reforço policial na região. Ele estava em uma casa onde militares apreenderam parte de arsenal que seria teria sido utilizado pelo grupo. O cadáver foi recolhido por legistas do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para Paraíso do Tocantins.

Raul Yuri também trocou tiros com as forças de segurança na manhã desta quarta-feira, 12, e morreu. De acordo com a PM, o confronto ocorreu no Povoado de Cocalim, distrito de Marianópolis, região centro-oeste do Tocantins

O terceiro suspeito é Paulo Sérgio Alberto de Lima, de 48 anos. Ele acabou preso na terça-feira, 11, quando policiais tiveram informações de que o funcionário de uma fazenda era feito de refém de um dos suspeitos.

Ele foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Paraíso do Tocantins no início da noite.

Terceiro dia de buscas

A caçada aos suspeitos de aterrorizarem a cidade de Confresa, no Mato Grosso, chega ao terceiro dia no Tocantins com sete confrontos, duas mortes e uma prisão.

Desde segunda-feira, 10, as Forças de Segurança do Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará, juntamente com a Polícia Federal atuam em conjunto para capturar os suspeitos, que já fizeram reféns.

Segundo a PM, os sete confrontos ocorreram em locais diferentes, mas dentro do perímetro de segurança informado inicialmente pela polícia: no raio de 50 km nas proximidades do Projeto Canguçu, município de Pium.

Policiais localizaram uma casa onde o grupo utilizava como base por alguns momentos. Dentro dela, equipes encontraram e apreenderam materiais que foram deixados pelo grupo. A PM ainda não divulgou a relação completa do que foi apreendido.

“A casa está no perímetro de zona quente nas proximidades de Canguçu, é uma região difícil, rural e pouco habitada. Ainda não sabemos se a residência faz parte de algum povoado, mas está nas proximidades onde ocorreram os confrontos”, disse o porta-voz da PM, Major Morais.