Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada de sexta-feira, 28, dois suspeitos armados com revólver e pistola, entraram a uma residência na cidade de Marianópolis, centro-oeste do Estado, renderam seis pessoas, as mantiveram em cárcere privado sob ameaças e em seguida, roubaram uma motocicleta, celulares, joias, dinheiro em espécie e vários outros pertences das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes de Força Tática e Patrulha Rural do 8° BPM, saíram em diligência para procurar os suspeitos.

Por volta das 13h, o celular de uma das vítimas mostrou a localização em uma residência do Setor Pouso Alegre, na cidade de Paraíso do Tocantins.

Conforme a PM, as equipes foram até o local e abordaram um dos suspeitos que tentou fugir para o interior da residência. Com ele os policiais encontraram arma, drogas e objetos proveniente do roubo ocorrido horas antes, entre eles:

• 01 motocicleta Honda CG 160 start, cor vermelha, ano 2021;

• 02 relógios de pulso;

• 04 aparelhos celulares (1 Iphone, 2 Samsung e 1 LG);

• 01 Cartão de Crédito;

• 01 Faca;

• 8 anéis, colares e brincos;

• 01 Máquina de Cartão de Crédito;

• R$ 1.058 (um mil e cinquenta e oito reais) em espécie;

• 8,900 kg de substância análoga à Maconha;

• 01 Revolver marca: Taurus; Cal: .38;

• 06 munições calibre .38, intactas;

• 02 rolos pequenos de papel filme.

Ainda de acordo com a corporação, o homem foi apresentado à 9° Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso, junto com todo material apreendido, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.