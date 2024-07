Vida Urbana Suspeitos invadem casa, fazem casal de refém e trocam tiros com a Polícia Militar; um deles morreu Conforme a polícia, um dos quatros suspeitos morreu após bater carro roubado em lixeira e atirar contra os agentes. Um segundo suspeito de envolvimento no crime foi preso nesta sexta-feira (26)

Jhefferson Gomes de Sousa, de 24 anos, um dos quatro suspeitos de assaltar uma casa e manter casal refém, morreu durante um confronto com a Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (25), em Araguaína. A PM informou que outro suspeito de 21 anos, envolvido no roubo, foi preso na manhã desta sexta-feira (26) com uma arma de fogo e drogas no Setor Costa ...