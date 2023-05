Três suspeitos invadiram uma casa e fizeram disparos, deixando dois homens gravemente feridos. O crime ocorreu na noite de quarta-feira, 24, às 20h, no setor Ipê Amarelo, na região sul da capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas têm 32 e 19 anos, e não possuem informação de passagens policiais. A PM também informou que ao chegar no local, encontrou os dois homens baleados. Um deles foi atingido no pescoço e na perna, o outro na região do ombro.

Uma das vítimas relatou aos agentes que estava assistindo um jogo no campo de futebol do bairro e saiu para ir até a casa de seu amigo. Quando entrou no local, os criminosos entraram junto e começaram a atirar. Depois, os atiradores fugiram em um carro.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Geral de Palmas (HGP). A PM fez patrulhamento na região, mas até o fechamento da ocorrência nenhum suspeito foi localizado.