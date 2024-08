Vida Urbana Suspeitos do Paraná são presos por ameaçar homem durante cobrança de dívida em Palmas Segundo a polícia, dois foram presos por porte de arma de fogo e os outros liberados logo em seguida. Os presos foram autuados pelo crime de exercício arbitrário

Quatro suspeitos foram detidos por ameaçar um homem durante a cobrança de uma dívida em Palmas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os homens são do estado do Paraná e estavam na capital para cobrar o dinheiro. As prisões aconteceram nesta sexta-feira (23). Segundo a SSP, a Polícia Militar realizou a prisão e levou os suspeitos para a 1ª C...